شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخسر من مازيمبى بثنائية ويودع الكونفدرالية الأفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق بيراميدز من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليودع الفريق السماوى البطولة الأفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت فى القاهرة بالتعادل السلبى، ويتأهل مازيمبى لنصف النهائى وينتظر المتأهل من المصرى البورسعيدى ونهضة بركان.

أحداث الشوط الأول

بدأ الفريق الكونغولى بضغط مكثف على مرمى بيراميدز، وفى الدقيقة 13 احتسب حكم المباراة البتسواني جوشا بوندو، ركلة جزاء لمازيمبى بداعى ارتطام الكرة فى يد أحمد فتحى وذلك بعد العودة لتقنية الفار، وأهدرها الإيفوارى كرستيان كوفى.

واستمر مازيمبى فى الضغط وأهدر مهاجم الفريق انفراد كاد أن يسجل منه التقدم، وفى الدقيقة 32 حصل بيراميدز على فاول من خارج منطقة الجزاء، سددها لاكاى فى الحائط ثم ارتدت ليسددها على المرمى.

وفى الدقيقة 33 سجل كرستيان كوفى هدف التقدم لفريقه، واستمر ضغط الفريق الكونغولى على مرمى شريف إكرامى، حيث هددوا مرماه بأكثر من هجمة.

وفى الدقيقة 43 سجل مازيمبى الهدف الثانى، لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكونغولى بهدفين دون رد.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى دفع إيهاب جلال بثلاث تغييرات، حيث دخل إبراهيم عادل وعمر جابر وأسامة جلال، بدلاً من نبيل دونجا ومحمد حمدى واريك تراورى.

وسيطر نسبيًا فريق بيراميدز على المباراة وشن بعض الهجمات على مرمى الفريق الكونغولى عن طريق إبراهيم عادل وفخرى لاكاى.

وفى الدقيقة 81 دخل رمضان صبحى بعد تعافيه من الإصابة، وخرج أحمد سامى، وفى الدقيقة 88 سدد لاكاى كرة كادت أن يسجل منها هدف بيراميدز الوحيد إلا إن حارس المرمى تصدى لها ببراعة.

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.