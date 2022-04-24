شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك تعليمات خاصة قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين خلال مران اليوم، الأحد، الذى يقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وشهدت الجلسة حضور الجهاز المعاون بالكامل، ومنح المدرب البرتغالي بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات الفنية، وطالب "فيريرا" من اللاعبين التركيز الشديد والعمل استعدادا للقاء المصري البورسعيدي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى. ، وحقق الزمالك الفوز في 11 مباراة ، وتعادل فى اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 28 هدفا ودخلت مرماه 14 هدفا.

ويتصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.