شكرا لقرائتكم خبر عن "البومزا" يحقق برونزية الجماعى فى بطولة العالم للتايكوندو بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للبومزا الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للتايكوندو، بومزا جماعى كاديت بنين، والتى تقام بكوريا الجنوبية بمشاركة منتخبات 62 دولة. ومثل المنتخب خلال المنافسات كل من الثلاثى الحسن إسلام فاروق، ومحمد جمال بالإضافة إلى يوسف وليد.

و شارك منتخب مصر فى البطولة ببعثة مكونة من اللاعبين واللاعبات وهم يحيي عبدالحميد، عمرو نصرالدين ،عبد الفتاح متولي ،محمد عبدالتواب ،هبه نديم، مريم هانى عبدالحميد ،الحسن إسلام فاروق ،يوسف وليد ،محمد جمال ،ملك شريف ،هنا وليد ،عبدالله عادل، على أحمد بدر ،عامر محمد ،سيف الدين إسلام، شهد أحمد عبدالفتاح ،شهد أسامة ،جنة الله حامد ،فيروز نوار ، أحمد حسن مختار ،مصطفي الحواش، ورافقهم الجهاز الفنى المكون من آن هيونج، أحمد خضر، وعماد الدين محمود.