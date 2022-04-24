شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يتسلح بـ10 انتصارات مع المصرى قبل مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النادي المصري، فى الثانية عشرة منتصف الليل، ضيفاً على نهضة بركان المغربي فى إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدي بمدينة بركان، ويكفي الفريق البورسعيدي التعادل بأى نتيجة للتأهل للدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين فى برج العرب بالإسكندرية بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

وتولى معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تدريب 3 أندية فقط خلال مسيرته وهى حمام الأنف، الترجى التونسى، والنادى المصرى، ومع الترجي أدار الشعباني 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا بينما تلقت شباكه 116 هدفًا وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري أبطال أفريقيا.

وبلغ إجمالي مباريات المصري مع الشعباني 24 مباراة، مقسمة بين الدوري العام وكأس الكونفدرالية، حقق خلالها 10 انتصارات و9 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وجاءت مباريات المصرى تحت قيادة الشعبانى بواقع 13 مباراة فى الدورى العام، فاز خلالها فى 4 مباريات، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر مباراتين، بينما خاض المصرى تحت قيادة الشعبانى 11 مباراة فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات.

ويدخل النادي المصري المباراة مفتقدا لاثنين من أهم عناصره في وسط الملعب، وهما، إلياس الجلاصي، وعمرو موسى بعد تعرضهما للطرد في مباراة الذهاب، فيما يعود معين الشعباني المدير الفني للمصري إلى قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء بعد انتهاء إيقافه، حيث كان الشعباني قاد المصري من المدرجات في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ، بسبب تعرضه للطرد في لقاء مازيمبي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ووضع معين الشعباني خطة العبور الآمن من مباراة الإياب، وحذر الشعباني من استقبال أي أهداف مطالباً اللاعبين بعدم الانسحاب إلى الدفاع حتى لا يكون الفريق تحت ضغط طوال أحداث اللقاء.