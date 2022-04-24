شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب تامر مصطفى مع المقاصة قبل بدء مهمة تدريب الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى الجونة تعيين تامر مصطفى مدربا للفريق خلفاً لرضا شحاتة، الذى قدم اسنتقالته بعد فوزه على سموحة بالجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

وبعد تولى تامر مصطفى المهمة رسميا مع الجونة، نرصد فى السطور التالية كل ما قدمه تامر مصطفى مع مصر المقاصة.

قاد تامر مصطفى فريق مصر المقاصة فى 15 مباراة ببطولة الدورى، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر مثلها ، سجل لاعبو الفريق 8 أهداف واهتزت شباك المقاصة بـ 17 هدفا.

واستطاع خلال المباريات أن يجمع 10 نقاط، وضع بها الفريق فى المركز السابع عشر وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى.

وأعلن نادي الجونة، عبر حسابه الرسمي على تويتر، تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق، وكتب حساب النادى، "يسعدنا أن نرحب بالمدير الفني الجديد للفريق الكابتن تامر مصطفي".

وكرم مسئولو نادي الجونة، برئاسة أحمد عمر، رضا شحاتة المدير الفني الذى رحل عن تدريب الفريق في الساعات القليلة الماضية مع جهازه المعاون وتحديد بعد الفوز على سموحة بالدوري.