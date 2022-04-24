شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى فى منافسات الأسبوع السادس عشرمن بطولة الدورى، والتى تنطلق غداً وتستمر على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المصرى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الزمالك فى جدول ترتيب الدورى

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى. ، وحقق الزمالك الفوز في 11 مباراة ، وتعادل فى اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 28 هدفا ودخلت مرماه 14 هدفا.

ويتصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.