شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد لإنبي بالتدريب على مجموعتين الليلة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، إقامة مران اليوم على مجموعتين ضمن برنامجه الإعدادى لمواجهة إنبى القادمة فى إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وستخوض المجموعة الأولي التدريبات الجماعية على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية فى التاسعة مساءً، فى حين يقام مران المجموعة الثانية فى العاشرة مساءً على ملعب عبد الرحمن أنوس، من أجل التركيز جيدًا على اللاعبين الأساسيين خلال اللقاء المقبل.

ومن المقرر أن يدخل الدراويش معسكرا مغلقا مساء الأحد استعدادًا للقاء المقبل فى ظل سعي الفريق لمواصلة صحوته الأخيرة تمهيدًا للعودة إلى مكانته الطبيعية بجدول المسابقة المحلية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يعود للتدريب على ملعبه مجددًا بعد غياب دام أكثر من أسبوعين لإجراء إصلاحات شاملة على الملعب عقب توقف المسابقة بسبب الأجندة الدولية.