شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرد على أنباء توقيع عبد الرحمن مجدى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نانسى القاضى، عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى عدم صحة الأنباء التى ترددت فى الساعات الأخيرة حول توقيع عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش لنادى الزمالك، وقالت نانسى القاضى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لم يصلنا عرض من الزمالك للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى، ولا نعلم شيئاً عن الأخبار التى أفادت بتوقيع اللاعب للنادى الأبيض".

وأضافت نانسى القاضى، "مجلس الإسماعيلى قام بتمديد تعاقد عبد الرحمن مجدى فى نوفمبر الماضى، واللاعب مستمر معنا حتى موسم 2025 -2026 وبالتالى أى رحيل لابد أن يكون مرهوناً بموافقة المجلس وهذا لم ولن يحدث".

وتابعت عضوة مجلس الإسماعيلى، "أتمنى أن يساند الجميع الدراويش حتى يعبر الأزمة الراهنة، خاصة أن الفريق بدأ يستعيد تدريجياً قوته".

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة حصدها الدراويش بعد خوض 14 جولة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى.

ويستضيف الإسماعيلي، فريق إنبي على ملعبه مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري العام، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة صحوته الأخيرة للعودة إلى مكانته الطبيعية بجدول بالمسابقة المحلية.

والجدير بالذكر أن الدراويش قد نجح فى إستعادة مسيرة انتصاراته على الصعيد المحلي بتحقيق فوزين متتاليين على الإتحاد السكندري وإيسترن كومباني.