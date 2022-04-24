شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب نهائي الأبطال.. السنغال تقترب وجنوب أفريقيا فى الصورة واستبعاد 4 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال الأسبوع المقبل، الدولة التى تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف الجزائرى، فيما يلتقي الوداد المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي دوري الأبطال، وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 6 أو 7 مايو، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 13 أو 14 من الشهر ذاته.

وكانت 6 دول قد تقدمت بطلب رسمي لاستضافة نهائي البطولة القارية وكأس الكونفيدرالية، وهم: مصر وجنوب أفريقيا والمغرب والسنغال ونيجيريا والجزائر.

وبعد صعود أندية الأهلي والوداد ووفاق سطيف لنصف نهائي دوري الأبطال تم استبعاد كلاً من ، مصر والمغرب والجزائر من استضافة نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفيدرالية ليتبقى 3 دول فقط هي السنغال وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن السنغال تقترب بقوة من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأتى بعدها جنوب أفريقيا لكن بنسبة أقل.

وقال مصدر، إن الكاف استبعد نيجيريا من استضافة نهائي البطولة القارية بعد زيارة وفد من الاتحاد الأفريقي للملاعب هناك، موضحاً أن السنغال هي الأقرب لاستضافة النهائي القاري، وتأتي بعدها بمسافة كبيرة جنوب أفريقيا التى مازالت فى الصورة بعد خروج صن داونز الجنوب أفريقي من ربع نهائي البطولة أمام بترو أتلتيكو.

واستضاف المغرب نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة للمرة الثانية والعاشرة في تاريخ النادي.

فيما استضافت بنين نهائي كأس الكونفيدرالية النسخة الماضية الذى جمع الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري والذى انتهى بفوز بطل المغرب بهدفين لهدف.