شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق الرابحة فى صفوف قطبى نهائى كأس الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة للكرة الطائرة، مباراة فاصلة بلاى أوف نهائى كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 بين الأهلى والزمالك المقرر انطلاقها العاشرة مساء الليلة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمتلك صفوف القطبين أوراق رابحة تمكن كل فريق من إنهاء اللقاء لصالحة فى ظل الندية القوية التى شهدتها نهائيات مسابقات الكرة الطائرة هذا الموسم.

ومن أبرز الأوراق الرابحة فى صفوف نادى الزمالك وساهمت فى تتويج الفريق بلقب الدورى الممتاز مؤخرًا، الثلاثى رضا هيكل نجم الفريق العائد من رحلة احتراف فى الدورى البلغارى و معه الثنائى المحترف الكوبى يوسيفانى هيرنانديز والبرازيلى جواوا رفائيل، فضلاً عن أحمد فتحى صانع ألعاب الفريق.

أما على صعيد فريق الأهلى ، فيمتلك فى صفوقه أوراق رابحة من أصحاب الخبرات و هم ، عبد الله عبد السلام و أحمد صلاح و محمد عادل دولا فضلا عن أحمد سعيد و عبد الرحمن الحسينى اللاعب الصاعد بقوة .

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/2 فى المواجهة الثانية من بلاى أوف نهائى كأس رجال أمس على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، فى حضور شيكابالا و عمرو زكى لمؤازرة الفريق الأبيض .

وأقيم دور البلاى أوف على يومين ويحصد اللقب الفريق الفائز فى مباراتين،، لذلك تم اللجوء لمباراة فاصلة فى ظل فوز الزمالك بالمباراة الأولى و الأهلى فى الثانية .

تقام المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بنظام (البلاى أوف Best of 3)على أن يتوج بالبطولة الفريق الفائز بمباراتين.

حصد فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على برونزية دورى رجال الكرة الطائرة بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0 فى ثاني مواجهات بلاى أوف تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما توج الزمالك باللقب بالفوز على الإتحاد السكندرى .