شكرا لقرائتكم خبر عن كوفى يهدر ركلة جزاء مازيمبى أمام بيراميدز.. والتعادل السلبى مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر الإيفوارى كرستيان كوفى لاعب مازيمبى ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة البتسواني جوشا بوندو، بداعى ارتطام الكرة فى يد أحمد فتحى بالدقيقة 13 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت فى القاهرة انتهت بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل - محمود صابر.

وخرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر، ومحمود وادى، ومحمد صادق، وحسين السيد، ودودو الجباس.