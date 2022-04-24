7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، المصرى يفتقد خدمات إلياس الجلاصي فى نصف نهائي الكونفدرالية،فيريرا يجهز محمد عبد الشافى للعودة فى الجبهة اليسرى أمام المصرى ،اتحاد الكرة يفتح باب التعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب الأولمبى.

اتحاد الكرة يفتح باب التعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب الأولمبى

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة الباب أمام التعاقد مع مدرب أجنبى لمنتخب مصر الأولمبى خلال المرحلة المقبلة، خلفا لشوقى غريب الذى تم توجيه الشكر قبل شهرين.

فيريرا يجهز محمد عبد الشافى للعودة فى الجبهة اليسرى أمام المصرى

يُجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى يفتقد خدمات إلياس الجلاصي فى نصف نهائي الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" النادي المصري بمدة إيقاف كل من إلياس الجلاصي وعمرو موسى، لاعبى الفريق البورسعيدي بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الفريق الماضية أمام نهضة بركان المغربي، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

اتحاد الكرة يرتب مباراة ودية لمنتخب مصر فى يونيو استعدادا لغينيا

بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.

يرفض مسئولو النادى الأهلي فكرة استقدام حكام أجانب من خارج الدوريات الخمس الكبرى فى أوربا "البيج 5 "، ويصر الأهلي على استقدام حكام أجانب من هذه الدوريات أو البحث عن حلول أخرى لأزمة حكام مباريات الفريق الفترة المقبلة، بعيداً عن فكرة الاستعامة بحكام غير مُصنفين، حيث يرى النادى أن مستواهم غير جيد وقد لا يُحققون العدالة التحكيمية التى يبحث عنها النادى الفترة المقبلة فى الدوري.