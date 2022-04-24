كل ما تريد معرفته عن مباراة المصرى ونهضة بركان بالكونفدرالية؟

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القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي المصري، فى الثانية عشرة منتصف الليل، نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب ربع النهائى من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدى بمدينة بركان.

س: ما موقف المصرى قبل خوض المباراة؟

ج:يكفى ألفريق البورسعيدى التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين ألفريقين والتى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

س: هل يعانى المصرى من غيابات؟

ج: يدخل النادى المصرى المباراة مفتقدا لاثنين من أهم عناصره فى وسط الملعب، هما إلياس الجلاصى وعمرو موسى بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الذهاب، فيما يعود معين الشعبانى المدير ألفنى للمصرى إلى قيادة ألفريق من على مقاعد البدلاء بعد انتهاء إيقافه، حيث كان الشعبانى قاد المصرى من المدرجات فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ، بسبب تعرضه للطرد فى لقاء مازيمبى بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ووضع معين الشعبانى خطة العبور الآمن من مباراة الإياب، وحذر الشعبانى من استقبال أى أهداف مطالباً اللاعبين بعدم الآنسحاب إلى الدفاع حتى لا يكون ألفريق تحت ضغط طوال أحداث اللقاء.

س: ماهى الصعوبات التى واجهت المصرى قبل المباراة؟

المصرى واجه صعوبات بعد وصوله إلى المغرب بسبب ملعب التدريب، بعدما خاض مرأنه الأول فى الظلام لعدم جاهزية الملعب الذى استضاف تدريباته، قبل أن ينقذ نادى الرجاء المغربى الموقف، ويرحب باستضافة مران النادى المصرى على أحد ملاعبه ألفرعية.

س: من يقود المباراة تحكيميا؟

ج: يقود المباراة طاقم تحكيمى مكون من: حكم الساحة التونسى "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبى "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقى " فيكتور جوميز" مهام حكم ألفيديو بمعأونة من زميله السنغإلى "الحاج مالك سامبا".

س: ما هو التشكيل المتوقع لفريق المصرى؟

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى اللقاء بالتشكيل التالي: فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد قنأوي، الوسط:

يواجه النادي المصري، فى الثانية عشرة منتصف الليل، نظيره نهضة بركان المغربى فى إياب ربع النهائى من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدى بمدينة بركان.

س: ما موقف المصرى قبل خوض المباراة؟

ج:يكفى ألفريق البورسعيدى التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين ألفريقين والتى أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

س: هل يعانى المصرى من غيابات؟

ج: يدخل النادى المصرى المباراة مفتقدا لاثنين من أهم عناصره فى وسط الملعب، هما إلياس الجلاصى وعمرو موسى بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الذهاب، فيما يعود معين الشعبانى المدير ألفنى للمصرى إلى قيادة ألفريق من على مقاعد البدلاء بعد انتهاء إيقافه، حيث كان الشعبانى قاد المصرى من المدرجات فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ، بسبب تعرضه للطرد فى لقاء مازيمبى بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ووضع معين الشعبانى خطة العبور الآمن من مباراة الإياب، وحذر الشعبانى من استقبال أى أهداف مطالباً اللاعبين بعدم الآنسحاب إلى الدفاع حتى لا يكون ألفريق تحت ضغط طوال أحداث اللقاء.

س: ماهى الصعوبات التى واجهت المصرى قبل المباراة؟

المصرى واجه صعوبات بعد وصوله إلى المغرب بسبب ملعب التدريب، بعدما خاض مرأنه الأول فى الظلام لعدم جاهزية الملعب الذى استضاف تدريباته، قبل أن ينقذ نادى الرجاء المغربى الموقف، ويرحب باستضافة مران النادى المصرى على أحد ملاعبه ألفرعية.

س: من يقود المباراة تحكيميا؟

ج: يقود المباراة طاقم تحكيمى مكون من: حكم الساحة التونسى "صادوق السالمي"، ومعه مواطنه" خليل حساني"، مساعد حكم أول والليبى "عطية محمد"، مساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع الجابوني، "بيير أتشو" ، فيما سيتولى الجنوب أفريقى " فيكتور جوميز" مهام حكم ألفيديو بمعأونة من زميله السنغإلى "الحاج مالك سامبا".

س: ما هو التشكيل المتوقع لفريق المصرى؟

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى اللقاء بالتشكيل التالي: فى حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: كريم العراقي، ياسر حامد، هيثم العيوني، أحمد شديد قنأوي، الوسط: