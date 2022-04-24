شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا النجوم.. رمضان درويش بطل الجودو: "بحب بكار لأنه ابن النيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستالجيا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجم اليوم فى نوستالجيا هو رمضان درويش بطل الجودو ومدرب نادى الزهو، والذى كشف أن أكثر شخصية رمضانية كان يتابعها وأثرت فى شخصيته هى شخصية بكار.

وقال درويش إن بكار أفضل وصف له هو "ابن النيل" لأنه يعبر عن الشخصية المصرية.

وتحكى قصة بكار عن طفل نوبى من جنوب مصر، يعيش مع والدته فى إحدى قرى النوبة، ومع عنزته رشيدة، وفى كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه فى المدرسة.