شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يبدأ التأهيل حول الملعب بعد تأكد غيابه عن الإسماعيلى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي باهر المحمدي، قلب دفاع الإسماعيلي، تدريبات تأهيلية حول الملعب وذلك على هامش المران الذى أقيم مساء أمس، السبت، على ملعب أحد فنادق الإسماعيلية، استعدادًا لملاقاة إنبي ضمن منافسات الدوري العام.

ويعاني المدافع الدولي من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة ليخضع على إثره لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة مجدي باز.

وكان طبيب الدراويش قد أعلن فى الساعات الماضية غياب المحمدي عن مواجهة إنبي المقبلة لعدم جاهزيته طبيًا، بالإضافة إلى زميله محمود عبد العاطي ” دونجا ” للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية.

ومن المعروف أن الإسماعيلي سيستضيف إنبي مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة المحلية.