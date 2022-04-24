شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبى يتقدم بثنائية على بيراميدز فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة مازيمبى الكونغولى وبيراميدز التي تجمعهما حاليًا على استاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم الفريق الكونغولى بهدفين دون رد، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت بالتعادل السلبى.

بدأ الفريق الكونغولى بضغط مكثف على مرمى بيراميدز، وفى الدقيقة 13 احتسب حكم المباراة البتسواني جوشا بوندو، ركلة جزاء لمازيمبى بداعى ارتطام الكرة فى يد أحمد فتحى وذلك بعد العودة لتقنية الفار، وأهدرها الإيفوارى كرستيان كوفى.

واستمر مازيمبى فى الضغط وأهدر مهاجم الفريق انفراد كاد أن يسجل منه التقدم، وفى الدقيقة 32 حصل بيراميدز على فاول من خارج منطقة الجزاء، سددها لاكاى فى الحائط ثم ارتدت ليسددها على المرمى.

وفى الدقيقة 33 سجل كرستيان كوفى هدف التقدم لفريقه، واستمر ضغط الفريق الكونغولى على مرمى شريف إكرامى، حيث هددوا مرماه بأكثر من هجمة.

وفى الدقيقة 43 سجل مازيمبى الهدف الثانى، لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكونغولى بهدفين دون رد.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل - محمود صابر.

وخرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر، ومحمود وادي، ومحمد صادق، وحسين السيد، ودودو الجباس.