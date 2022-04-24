شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم دورات فى اللغة الإنجليزية للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة بالتنسيق مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية على تخصيص دورات فى اللغة الإنجليزية للحكام من أجل رفع كفاءتهم ضمن خطة التطوير الحالية التى تنفذها لجنة الحكام الرئيسية.

وبدأت لجنة الحكام مؤخرا جولاتها لمتابعة مستوى الحكام من خلال الاختبارات النظرية والعملية بالملعب، وكذلك توزيع المواد التعليمية الجديدة التي أعدتها لجنة الحكام للمساهمة في توحيد القرارات التحكيمية وكانت الزيارات على النحو التالي.

- قطاع القاهرة الكبرى:لجنة حكام القاهرة يوم 8 إبريل وكذلك الجيزة و القليوبية و المنوفية يوم 13 إبريل .

- قطاع الصعيد :بداية من بني سويف و الفيوم و المنيا يوم 15 إبريل ، أسيوط وسوهاج 16 إبريل ، الأقصر و أسوان و قنا 17 إبريل .

- الدقهلية و دمياط و بورسعيد يوم 19 إبريل وكذلك لجنة حكام السويس ولجنة حكام الاسماعيلية .

وتستمر جولة لجنة الحكام بالمناطق خلال شهر إبريل لمتابعة مستويات الحكام .