شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبى يتقدم بالهدف الأول فى مرمى بيراميدز بالدقيقة 33.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الإيفوارى كرستيان كوفى هدف التقدم لمازيمبى فى الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة حاليًا بستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي، فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت فى القاهرة انتهت بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل - محمود صابر.

وخرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر، ومحمود وادي، ومحمد صادق، وحسين السيد، ودودو الجباس.