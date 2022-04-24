شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى تأسيس الأهلى.. مولودية الجزائر أول منافس أفريقى للأحمر فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الملايين من الأهلاوية اليوم، الأحد، بمرور 115 عاماً على تأسيس النادى، وهو الحدث الأهم لملايين الأهلاوية فى مصر وخارجها، وحقق النادى الأهلى مسيرة رائعة من الانتصارات والبطولات المحلية والقارية وبعدما تفوق الأحمر قارياً استحق الحصول على لقب نادى القرن فى أفريقيا.

وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى، نسترجع ظهور الأهلى على ساحة كرة القدم الأفريقية للمرة الأولى، وكان هذا من خلال دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم عام 1976 وفى يوم 29 مايو كانت أولى مواجهاته الأفريقية أمام نادى مولودية الجزائر فى دورالـ32 وخسر ذهاباً بالجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، وفى القاهرة فاز بهدف وحيد وكان أول هدف للنادى الأهلى فى بطولات الأندية الأفريقية يوم 11 يونيو وأحرزه محمود الخطيب وودع الأهلى البطولة مبكراً.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.