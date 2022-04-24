شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الإثنين مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، بإقامة 4 مباريات على أن تستكمل باقى المباريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. جدول مباريات الجولة السادسة عشر الإثنين 25 أبريل جدول مباريات الجولة السادسة عشر الإثنين 25 أبريل المحلة و فاركو الساعة 9:30 م سموحة والمقاصة الساعة 9:30 فيوتشر والجونة الساعة 9:30 الثلاثاء 26 أبريل الثلاثاء 26 أبريل الإسماعيلى وإنبى الساعة 9:30 المقاولون والاتحاد الساعة 9:30 البنك الأهلى وإيسترن كومبانى الساعة 9:30 الأربعاء 27 أبريل الأربعاء 27 أبريل الأهلى والجيش الساعة 9:30 بيراميدز وسيراميكا الساعة 9:30 الخميس 28 أبريل الخميس 28 أبريل الزمالك و المصرى البورسعيدى الساعة 9:30