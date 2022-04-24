شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الإثنين مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، بإقامة 4 مباريات على أن تستكمل باقى المباريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.جدول مباريات الجولة السادسة عشر الإثنين 25 أبريل
المحلة و فاركو الساعة 9:30 م
سموحة والمقاصة الساعة 9:30
فيوتشر والجونة الساعة 9:30
الثلاثاء 26 أبريل
الإسماعيلى وإنبى الساعة 9:30
المقاولون والاتحاد الساعة 9:30
البنك الأهلى وإيسترن كومبانى الساعة 9:30
الأربعاء 27 أبريل
الأهلى والجيش الساعة 9:30
بيراميدز وسيراميكا الساعة 9:30
الخميس 28 أبريل
الزمالك و المصرى البورسعيدى الساعة 9:30