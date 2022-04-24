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موعد مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الإثنين مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، بإقامة 4 مباريات على أن تستكمل باقى المباريات أيام  الثلاثاء والأربعاء والخميس.

جدول مباريات الجولة السادسة عشر الإثنين 25 أبريل

المحلة و فاركو        الساعة 9:30 م

سموحة والمقاصة     الساعة 9:30

فيوتشر والجونة       الساعة 9:30

 

 الثلاثاء 26 أبريل

الإسماعيلى  وإنبى     الساعة  9:30

المقاولون   والاتحاد   الساعة 9:30

البنك الأهلى وإيسترن كومبانى  الساعة 9:30

 

الأربعاء 27 أبريل

الأهلى  والجيش       الساعة 9:30

بيراميدز وسيراميكا   الساعة 9:30

 

الخميس 28 أبريل

الزمالك و المصرى البورسعيدى  الساعة 9:30

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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