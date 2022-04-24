ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد وجود ديفيد ألابا، الذي تعرض لإصابة في المباراة الماضية التي انتهت بفوز ريال مدريد (3-1) على أوساسونا في الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة السيتي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - توني فويدياس.

خط الدفاع: داني كارباخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو - مارسيلو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريش - كاسيميرو - فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - جاريث بيل - فينيسيوس جونيور - رودريجو.