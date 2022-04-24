نادي الجونة يعلن عن مدربه الجديد بعد رحيل رضا شحاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي الجونة عن تعيين المدرب تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق، خلفا لرضا شحاتة الذي رحل مؤخرا.

وكان الجونة أعلن في وقت سابق عن رحيل رضا شحاتة بالتراضي بين الطرفين، ووجّه له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.

وقال النادي عبر حسابه على موقع "تويتر": "يسعدنا ان نرحب بالمدير الفني الجديد للفريق الكابتن تامر مصطفي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص التعاقد.

جدير بالذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 17 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.