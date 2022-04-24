أولسان هيونداي يكتسح جوانجزو بخماسية نظيفة في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - اكتسح فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، جوانجزو إيفرجراند الصيني 5-0 اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم أولسان في الدقيقة الرابعة عن طريق إل لوك يون، قبل أن يضيف زميله مارك كوزتسزا الهدف الثاني في الدقيقة 54، فيما سجل فاليري كازايشفيلي الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 73 سجل جون أمانو الهدف الرابع لأولسان، فيما اختتم سيول يونج وو خماسية فريقه في الدقيقة 85.

ورفع أولسان رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن جوهر دار تعظيم الماليزي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، والذي يلعب في وقت لاحق مع كاواساكي فرونتال الياباني صاحب المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

على الجانب الأخر، يتذيل قوانجشو ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، بعدما خسر المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن.