جمال بلماضي يعلن استمراره مع منتخب الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن استمراره في منصبه رغم فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وكان المنتخب الجزائري قد خسر على ملعبه من الكاميرون (1-2)، في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات المونديال، ليفشل في التأهل بسبب قاعدة الهدف الاعتباري خارج الأرض، بعد فوزه (1-0) ذهابا.

وقال بلماضي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه سيواصل مهمته مع الفريق، رغم "الإخفاق المرير" في التأهل للمونديال.

وأوضح الاتحاد الجزائري عبر موقعه أن تصريحات بلماضي تأتي لتضع حدا للشائعات التي تناولت مستقبل مدرب المنتخب بعد الخروج من تصفيات كأس العالم.

وتولى بلماضي تدريب المنتخب الجزائري في عام 2018، وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا في مصر عام 2019، لكنه أخفق في التأهل لمونديال 2022 كما خرج من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا في الكاميرون في يناير الماضي.