مباشر الكونفدرالية.. مازيمبي 2-0 بيراميدز.. مضاعفة النتيجة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة مباراة مازيمبي الكونغولي ضد ضيفه بيراميدز في إياب ربع نهائي الكونفدرالية المقامة على إستاد مازيمبي في الكونغو.

وانتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، ليحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل الإيجابي من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ملخص المباراة:

حصل مازيمبي على ركلة جزاء مبكرة بعد لمسة يد على أحمد فتحي عقب مرور ربع ساعة من اللقاء، ولجأ الحكم باكاري جاساما إلى تقنية الفيديو للتأكد من احتسابها، لكن أهدرها كريستيان كوفي بعدما سدد الكرة في العارضة ليستمر التعادل السلبي.

وأهدر مازيمبي فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الـ23 بعدما انفرد جيفتي كيتامبالا بالحارس شريف إكرامي لكنه سدد الكروة لتمر بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الـ33، عوَّض كريستيان كوفي إهداره لركلة الجزاء وافتتح التسجيل لأصحاب الأرض بعدما حصل على تمريرة أرضية داخل المنطقة ليحولها مباشرةً إلى شباك شريف إكرامي، ويتأخر بيراميدز بهدف.

وكان مازيمبي قريبا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الـ42 من تسديدة قوية أطلقها زيمانجا سوزي لكن تصدى لها شريف إكرامي حارس بيراميدز ببراعة.

وأحرز فيليبس كونزومبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ44 بنفس طريقة الهدف الأول، حيث تلقى كرة أرضية في عمق المنطقة ليسكنها مباشرة داخل الشباك، ويتأخر بيراميدز (0-2).

وأهدر مازيمبي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعدما تصدى شريف إكرامي في التصدي لضربة رأسية قريبة من المرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

أجرى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز ثلاثة تغييرات دفعة واحدة في تشكيل فريقه بين شوطي المباراة بإقحام كل من أسامة جلال، عمر جابر وإبراهيم عادل، بدلا من إيريك تراوري، نبيل دونجا ومحمد حمدي، وأصبح أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر.

لم تشهد الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني أي فرصة حقيقية من جانب الفريقين وسط سيطرة نسبية من لاعبي بيراميدز على الكرة.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، بيراما توريه، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، إريك ترواري، فخري لاكاي.

وتواجد بين البدلاء كل من: المهدي سليمان، عمر جابر، أسامة جلال، أحمد توفيق، إسلام عيسى، فخر الدين بن يوسف، رمضان صبحي، محمود صابر.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..