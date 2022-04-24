أول تصريحات لقائد وفاق سطيف الجزائري بشأن مواجهة الأهلي وتصريحات مدرب الترجي

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث أكرم جحنيط قائد فريق وفاق سطيف الجزائري عن مواجهة فريقه المنتظرة ضد الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قال جحنيط في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "تصريح راضي الجعايدي كان استفزازيا بالنسبة لنا وللطاقم الفني، فريقنا يمتلك شخصية قوية في إفريقيا، ولم نهتم بتصريحاته، كنا نحضر للقاء بشكل طبيعي، والحمد لله نجحنا في التأهل إلى نصف النهائي".



أضاف: "الأهلي يمتلك تاريخا كبيرا في إفريقيا وشخصية قوية، نحضر للمباراة بالشكل الأمثل، وسنواجه الأهلي بنفس ثقة المباريات الماضية، وإن شاء الله نكون حاضرين بالشكل الأمثل خلال مباراتي الذهاب والعودة، وإن شاء الله نتغلب على الأهلي ونصعد للنهائي".