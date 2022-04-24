شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. نجم الزمالك يتزوج بطلة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتوقف دور الرياضة على المنافسة والصراع فقط، بل يمتد دورها لترسيخ قيم إيجابية وصحية بين اللاعبين والجماهير أيضاً، وأحياناً يمتد دورها لبناء علاقات أسرية مميزة سواء بين أبناء اللعبة الواحدة أو الألعاب المختلفة.

تزوج أشرف أبو الحسن، قائد فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، من نرمين شوقى لاعبة كرة السلة فى نادى مدينة نصر السابقة، وصار نجلاه "زياد وياسين" على نهجه فى ممارسة اللعبة، حيث بدآ فى صفوف ناشئى نادى مدينة نصر، حتى قام أبو الحسن بضم أبنائه إلى صفوف فرق الناشئين فى القلعة البيضاء.