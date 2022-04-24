بيراميدز يتفوق على مازيمبي فى القيمة التسويقية قبل مواجهة اليوم.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا على مازيمبي فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد نادي مازيمبي بمدينة لوبومباشي فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويعد رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز هو الأغلى فى قائمة الفريقين بالقيمة التسويقية، وتبلغ قيمته 3 ملايين يورو، بينما تبلغ قيمة فريق مازيمبي بالكامل 2 مليون و130 ألف يورو، ليتفوق رمضان على مازيمبي بحوالى 870 ألف يورو.

رمضان صبحي

وتبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليوناً و950 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمازيمبي 2 مليون و130 ألف يورو، ليتفوق بيراميدز على الفريق الكونغولي بحوالي 15 مليون يورو.