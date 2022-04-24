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شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على مازيمبي فى القيمة التسويقية قبل مواجهة اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
ويعد رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز هو الأغلى فى قائمة الفريقين بالقيمة التسويقية، وتبلغ قيمته 3 ملايين يورو، بينما تبلغ قيمة فريق مازيمبي بالكامل 2 مليون و130 ألف يورو، ليتفوق رمضان على مازيمبي بحوالى 870 ألف يورو.
وتبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليوناً و950 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمازيمبي 2 مليون و130 ألف يورو، ليتفوق بيراميدز على الفريق الكونغولي بحوالي 15 مليون يورو.
وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة مازيمبى 25 لاعبا على النحو التالى:
حراسة المرمى: شريف إكرامى - مهدى سليمان - يوسف نادر
خط الدفاع: على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد حمدى - أحمد فتحى - حسين السيد
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحى - إبراهيم توريه - وليد الكرتى - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: محمود وادى - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخرى لاكاى
ويترأس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، بعثة الفريق في الكونغو نظرا لأهمية المباراة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية للعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.