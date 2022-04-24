شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض استقدام حكام أجانب من خارج "البيج 5".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو النادى الأهلي فكرة استقدام حكام أجانب من خارج الدوريات الخمس الكبرى فى أوربا "البيج 5 "، ويصر الأهلي على استقدام حكام أجانب من هذه الدوريات أو البحث عن حلول أخرى لأزمة حكام مباريات الفريق الفترة المقبلة، بعيداً عن فكرة الاستعامة بحكام غير مُصنفين، حيث يرى النادى أن مستواهم غير جيد وقد لا يُحققون العدالة التحكيمية التى يبحث عنها النادى الفترة المقبلة فى الدوري.

وأرسل النادي الأهلي مؤخراً خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة يطلب فيه إسناد مباراتيه القادمتين فى الدوري مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام أجانب، يتم اختيارهم من أقوى خمسة دوريات فى العالم (الدوري الإنجليزي - الدوري الإسباني - الدوري الألماني - الدوري الإيطالي - الدوري الفرنسي)، وطلب الأهلي أن يكون حكم الساحة الذى يتم استقدامه بمعرفة اتحاد الكرة من بين أفضل خمسة حكام فى بلاده.

وأرفق النادى بالمخاطبة المشار إليها شيكًا بقيمة ما يعادل 80 ألف دولار تكلفة حكام المباراتين (حكام ساحة + حكام الـVAR)، حسبما حدد اتحاد الكرة، وتم إبلاغ الاتحاد بأن الأهلي سوف يحدد مبارياته اللاحقة التي يطلب لإدارتها حكاما أجانب، عندما يتلقى مواعيد المباريات المتبقية من جدول الدوري.

فيما قال قال العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، إن لجنة الحكام باتحاد الكرة خاطبت الاتحادات التى حددها الأهلي، وجاء الرد بأن الحكام فى نهاية الموسم فى بلادهم، وبالتالي رفضوا الحضور، مضيفا، "أخطرنا الأهلي بوجود بدائل أخرى وحكام من الصف الأول في أوروبا أيضا".

وفتح الأهلي خطوط اتصال مع اتحاد الكرة على مدار الساعات الماضية لمعرفة موقف هذه الأزمة وتطورات حلها، وتتجه النية داخل النادى لعدم الموافقة على استقدام حكام من دوريات خارج الخمسة الكبار بأوربا.

ويبدأ الأهلي غداً، الاثنين، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المحدد لها الأربعاء المقبل فى الدوري، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي.