شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات سموحة فى مباراة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الفريق الكروى الأول بنادى سموحة من غيابات مؤثرة فى صفوف الفريق أمام المقاصة، فى المباراة المقرر لها غداً باستاد الإسكندرية فى التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ16 بسبب الإيقاف والإصابة.

أول هذه الغيابات حارس الفريق الهانى سليمان والذى حصل على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، وتشهد المباراة ظهور الحارس عمر صلاح ليكون البديل فى هذه المباراة المهمة، وثانى الغيابات هو مدافع الفريق أحمد بيكهام للإيقاف، كما يغيب عن المباراة محمود حليمو جوكر الفريق والذى يجرى جراحة الصليبى اليوم.

ويدخل الفريق معسكر مغلق فى الخامسة عصرا عقب التدريب، حيث قرر أحمد سامى تغيير موعد التدريب ليكون فى الرابعة عصرا ويدخل الفريق بعدها مباشرةً المعسكر.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من الرعونة أمام المقاصة مؤكدا أن جميع النقاط التى ضاعت من الفريق فقدت فى المباريات التى وصفت بالسهلة لذلك طالبهم بحسم المباراة من البداية لتصحيح المسار والعودة للانتصارات.