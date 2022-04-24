شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى مديراً فنياً للجونة خلفاً لرضا شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة تعيين تامر مصطفى، المدير الفني السابق لمصر المقاصة، مديراً فنياً جديداً للفريق، بعد رحيل رضا شحاتة عن الجونة عقب الفوز الذى حققه على سموحة بالجولة الماضية من الدوري المصري المممتاز.

وكتب نادي الجونة عبر حسابه الرسمي على تويتر مرحباً بالمدير الفني الجديد: "يسعدنا أن نرحب بالمدير الفني الجديد للفريق الكابتن تامر مصطفي".

وكرم مسئولو نادي الجونة، برئاسة أحمد عمر، رضا شحاتة المدير الفني الذى رحل عن تدريب الفريق في الساعات القليلة الماضية مع جهازه المعاون وتحديد بعد الفوز على سموحة بالدوري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة للمدير الفني ومسئولو النادي وعلق عليها: "من اجتماع مجلس إدارة نادي الجونة برئاسة المهندس أحمد عمر مع الكابتن رضا شحاتة لتكريمه على كل ما قدمه للنادي طوال السنوات الماضية.. فخورون لكونك من أبناء النادي".

وجه نادي الجونة الشكر للجهاز المعاون لرضا شحاتة حيث أعلن النادي الساحلي رحيل الثلاثي محمد محسن أبو جريشة، أبو المجد مصطفى، محمد العقباوي".

وفسخ نادي الجونة عقده مع رضا شحاتة المدير الفني للفريق بالتراضي وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏منتصرًا ومن الباب الكبير.. كل الشكر للاعبنا ومدربنا والمدير الفني رضا شحاتة على كل ما قدمه للنادي طوال سنوات عمله في النادي على جميع الأصعدة.. وشكر خاص لجهازه المعاون على ما قدموه للنادي".