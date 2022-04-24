شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرتب مباراة ودية لمنتخب مصر فى يونيو استعدادا لغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة اتحاد الكرة الترتيب لمباراة ودية لمنتخب مصر الأول فى شهر يونيو المقبل قبل خوض المباريات الرسمية فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا بكوت ديفوار 2023، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بمواجهة غينيا فى يونيو المقبل.

وفيما يلى نستعرض مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا:

الجولة الأولى والثانية ستقام خلال الفترة من 30 مايو وحتى 14 يونيو 2022

الجولة الأولى

مصر ضد غينيا.. (القاهرة)

الجولة الثانية

مصر ضد إثيوبيا.. (إثيوبيا)

*الجولة الثالثة والرابعة ستقام خلال الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر 2022

الجولة الثالثة

مصر ضد مالاوي (القاهرة)

الجولة الرابعة

مصر ضد مالاوي (مالاوي)

*الجولة الخامسة والسادسة ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 28 مارس 2023

الجولة الخامسة

مصر ضد غينيا.. (غينيا)

الجولة السادسة

مصر ضد إثيوبيا.. (القاهرة)