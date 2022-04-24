شكرا لقرائتكم خبر عن 115 سنة أهلى.. 10 معلومات تاريخية عن قلعة البطولات "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى، اليوم، الأحد، بذكرى تأسيس النادى الأحمر رقم 115، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.



10 معلومات

1_تأسس الأهلى في 24 أبريل 1907

2_عمر لطفى صاحب فكرة تأسيس الأهلى

3_الانجليزى ميشيل أنس أول رئيس للأهلى

4_أول فريق كرة فى الأهلى تأسس 1911

5_ملعب التتش هو ملعب الأهلى التاريخى

6_الأهلى الأكثر تتويجاً بالدوري 42 مرة والكأس 37 مرة

7_فاز الاهلى بـ 24 لقب قارى وهو الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال 10 مرات

8_توج الأهلى ببرونزية كأس العالم ثلاثة مرات في تاريخه

9_تم تغيير شعار الأهلى ثلاث مرات آخرها عام 2007

10_أحمد فؤاد أنور، أول كابتن في تاريخ الأهلي.