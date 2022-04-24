شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أيمن المزين: نجمى المفضل أحمد عز وبحب عمرو دياب وشيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أيمن المزين المدير الفنى السابق لعدة أندية مثل طنطا ومنتخب السويس.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

صيد السمك.

بتدخل المطبخ؟

طبعا وبعمل أكلات خفيفة.

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟

تجهيز الفطار.

من نجمك المفضل؟

فى التدريب كلوب ومورينيو.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب وشيرين.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ضابط.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟

مفيش حد عاوز أكون مثله ولكن بحب أحمد عز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال والفورمات كل لبس وله وقته.