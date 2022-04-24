شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفتقد خدمات إلياس الجلاصي فى نصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" النادي المصري بمدة إيقاف كل من إلياس الجلاصي وعمرو موسى، لاعبى الفريق البورسعيدي بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الفريق الماضية أمام نهضة بركان المغربي، والتى أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وقررت لجنة الانضباط بالكاف إيقاف الجلاصي 3 مباريات ليغيب بذلك عن مباراة نهضة بركان فى إياب ربع النهائي، وكذلك عن مباراتي الذهاب والعودة فى نصف النهائي حال تأهل المصري، ليعود إلى فريقه حال تأهله إلى نهائي البطولة، وذلك بعد تعرضه للإيقاف للمرة الثانية بالبطولة، فيما تقرر إيقاف عمرو موسى لمدة مباراتين ليغيب بذلك عن إياب ربع النهائي ومباراة الذهاب فى نصف النهائي حال تأهل المصري.

ويحل النادي المصري، فى الثانية عشرة منتصف الليل، ضيفاً على نهضة بركان المغربي فى إياب ربع النهائي من النسخة التاسعة عشرة لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على الملعب البلدى بمدينة بركان، حيث يكفي الفريق البورسعيدي التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت ببرج العرب بالإسكندرية بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويدخل النادي المصري المباراة مفتقدا لاثنين من أهم عناصره في وسط الملعب، هما إلياس الجلاصي وعمرو موسى بعد تعرضهما للطرد فى مباراة الذهاب، فيما يعود معين الشعباني المدير الفني للمصري إلى قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء بعد انتهاء إيقافه، حيث كان الشعباني قاد المصري من المدرجات في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان ، بسبب تعرضه للطرد في لقاء مازيمبي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، ووضع معين الشعباني خطة العبور الآمن من مباراة الإياب، وحذر الشعباني من استقبال أي أهداف مطالباً اللاعبين بعدم الانسحاب إلى الدفاع حتى لا يكون الفريق تحت ضغط طوال أحداث اللقاء.