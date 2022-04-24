الامارات | ليفاندوفسكي يحير برشلونة والبايرن حول مستقبله

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يحير برشلونة والبايرن حول مستقبله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترك الهداف البولندي لبايرن ميونيخ الالماني روبرت ليفاندوفسكي الباب مفتوحا حول مستقبله مع النادي البافاري بقوله اثر تتويج فريقه بطلا للدوري الالماني للمرة العاشرة تواليا "شيء ما سيحدث قريبا". وترددت أنباء عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاما) الذي أكد بان البت في مصيره قد يكون قريبا بقوله بعد المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا دورتموند 3-1 والتتويج باللقب المحلي شيء ما سيحدث قريبا.

وقال النجم البولندي: الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء (مع بايرن). حتى انا لا اعرف ماذا يمكن ان يحصل. كما رددت حتى الان، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي. واضاف: "سنرى كيف تتطور الامور"، مشيرا الى ان وكيل اعماله يتفاوض مع بايرن ميونيخ.

ويعتبر ليفاندوفسكي من افضل الهدافين في العالم في السنوات الاخيرة وقد سجل 342 هدفا في 372 مباراة في صفوف الفريق البافاري منذ انتقاله اليه في صفقة حرة قادما من دورتموند عام 2014.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ وحارسه السابق اوليفر كان أكد بان ناديه يريد الاحتفاظ بليفاندوفسكي لكنه اعترف في الوقت ذاته بان النجم البولندي "يفكر بمستقبله" مشيرا الى ناديه "في حاجة الى الوقت لكي يقنعه بالبقاء". وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو 2023 ولا يريد النادي خسارته من دون مقابل في حال رفض تمديد عقده.

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