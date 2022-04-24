الامارات | محمد صلاح ورقم تاريخي جديد اليوم في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ورقم تاريخي جديد اليوم في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على "تويتر" عن معلومة هامة خاصة بالنجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي ورقم تاريخي جديد قد يحققه في مباراة فريقه اليوم الأحد في ديربي ميرسيسايد أمام فريق إيفرتون، بالجولة 34 من الدوري وذلك إذا نجح في إحراز هدفين أو أكثر في المباراة.

وقال البريميرليغ، على "تويتر": "يسعى صلاح إلى أن يصبح أول لاعب من ليفربول يحرز هدفين أو أكثر مرتين في ديربي ميرسيسايد خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز"، وذلك بعد أن كان صلاح قد أحرز ثنائية في مباراة الدور الأول بالبريميرليغ أمام إيفرتون، والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 4-1.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ76 نقطة من 32 مباراة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، والذي لعب 33 مواجهة، وهو ما يجعل ليفربول يسعى بقوة لتحقيق الفوز اليوم، من أجل مواصلة مطاردته لمانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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