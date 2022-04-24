فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير صحفي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وقع عقوبة مالية على الاتحاد الجزائري، بسبب الأحداث على وقعت في مباراة الجزائر والكاميرون، التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي، على ملعب مصطفى تشاكر، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وذكرت صحيفة “الخبر” الجزائرية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وقعت عقوبة 3 آلاف فرنك سويسري على الاتحاد الجزائري، بسبب الأحداث التي شهدها مباراة الجزائر ضد الكاميرون، نهاية شهر مارس الماضي.

وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن العقوبة كانت رحيمة بالجزائر، بالنظر لأنه كانت هناك مخاوف كبيرة من توقيع عقوبة مالية قاسية فضلا عن حرمان المنتخب الجزائري من جماهيري لعدة مواجهات، بسبب التقرير الأسود الذي دونه الحكم الجامبي بكاري جاساما ومراقب المباراة.