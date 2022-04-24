ما هي مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يترقب عشاق كرة القدم انطلاقة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2021-2022، بعد ختام منافسات دور الثمانية.



وأسدل الستار على ربع النهائي مساء يوم السبت، بعد تعادل سلبي حسم مباراة الوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري في ختام جولة الإياب.

وتأهلت 4 فرق إلى المربع الذهبي، هي وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري وبترو أتلتيكو الأنجولي مع الوداد.

ويشهد نصف النهائي صداما عربيا خالصا بين الأهلي ووفاق سطيف، حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة، بينما يلعب لقاء العودة في الجزائر.

أما الوداد، فيخرج أولا إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو قبل أن يستضيفه إيابا في الدار البيضاء.