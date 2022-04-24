بايرن ميونخ يعلن قراره بشأن ليفاندوفسكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونخ بشكل نهائي موقفه من إمكانية بيع نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكانت تقارير صحفية ذكرت أن برشلونة يستهدف التعاقد مع ليفاندوفسكي خلال الصيف المقبل، مستغلا أن عقده الحالي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، فضلا عن رغبة النجم البولندي في خوض تجربة جديدة بمسيرته.

خوان لابورتا رئيس برشلونة، اعترف لوسائل الإعلام الإسبانية بأن ليفاندوفسكي في طريقه إلى البارسا، كما أن اللاعب نفسه، وعقب التتويج مع البايرن بالدوري الألماني، أكد أنه لم يحسم مستقبله.

وأمام تلك التطورات، خرج البوسني حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، وأطلق تصريحات نارية بشأن مستقبل ليفاندوفسكي.

وقال حميديتش لقناة "سكاي سبورت ألمانيا": "ليفاندوفسكي ليس للبيع، وهذا بيان رسمي من بايرن ميونخ، لن نقوم بالتفريط فيه".

وأضاف: "حتى لو تقدم برشلونة بعرض يبلغ 40 أو 50 مليون يورو، لن نقوم ببيع ليفا، وهو يرتبط بعقد معنا حتى صيف 2023".

ويتألق ليفاندوفسكي خلال الموسم الحالي، حيث سجل 48 هدفا خلال 42 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات.

يذكر أن ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 عاما، يلعب في صفوف البايرن منذ صيف 2014، وأسهم في تحقيقه لعدة ألقاب محلية، قارية ودولية، وحقق بقميصه جائزة أفضل لاعب في العالم خلال آخر عامين.