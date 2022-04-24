شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد وفتحى فى تشكيل بيراميدز لمواجهة مازيمبى.. ورمضان على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة مازيمبي التي تقام فى الثالثة عصرا باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - عمر جابر - أسامة جلال - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - فخر الدين بن يوسف - إبراهيم عادل - محمود صابر.

وخرج من قائمة المباراة، الحارس الشاب يوسف نادر، ومحمود وادي، ومحمد صادق، وحسين السيد، ودودو الجباس.