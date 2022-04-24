شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى للاعبى الطلائع: أزمة الأهلى مع الحكام لا تشغلنا.. وهدفنا نتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد طارق العشرى، المدير الفنى لطلائع الجيش، جلسة مع لاعبيه حثهم خلالها على التركيز فى مباراة الأهلى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب العشرى لاعبيه بعدم التأثر بالأزمة الدائرة بين الأهلى ومسئولى اتحاد الكرة حول تعيين حكم أجنبى لمباراة الفريقين، مشدداً على أن هدف الفريق هو تحقيق نتيجة إيجابية فى اللقاء بغض النظر عن أية أمور أخرى.

وحث العشرى لاعبيه على احترام الأهلى للخروج بنتيجة إيجايبة، مشدداً على أن المارد الأحمر رغم خسارته من المصرى البورسعيدى فى آخر ظهور بالدوري إلا أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة أمام الرجاء المغربى على ملعبه ووسط جماهيره واستحقوا التأهل لنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.

وكان فريق طلائع الجيش قد حقق فوزا وديا على نظيره دمنهور برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على استاد جهاز الرياضة.

وسجل رباعية الطلائع رجب عمران هدفين ومحمد الصباحي هدفين.

وحرص العشري على تجهيز لاعبيه فنيا وبدنيا، استعدادا لموقعة الأهلي التي يتطلع للفوز بها لمواصلة رحلة تصحيح مساره بالدوري.