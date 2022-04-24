شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسمى آلاء حامد وطارق وهدان على صالتى الجودو والأثقال بالمركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية اسم الثنائى الراحل آلاء حامد مدربة الجودو، وطارق وهدان لاعب رفع الاثقال على صالتى الجودو والأثقال على الترتيب، تكريماً لهما بالمركز.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الأيام المقبلة عقب عيد الفطر، بدعوة أسرة اللاعبين ومجلس إدارة اتحاد الجودو واللجنة البارالمبية.

وتوفيت آلاء حامد، مدربة الجودو بنادي الشمس والمنتخب، خلال الأيام الماضية، أثناء وجودها فى معسكر المنتخب بالمركز الأولمبي فى المعادي، حيث تعرضت للوفاة بشكل طبيعي أثناء تواجدها داخل فندق المركز، حيث كانت تجلس على السرير فى الغرفة ومعها زميلاتها فى الغرفة، وكانت تتحدث مع والدتها فى الهاتف، وفجأة سقط التليفون من يدها، وارتعشت، وفقدت الوعى، وتم استدعاء الأطباء من الطب الرياضى المتواجدين بالمركز، وكذلك استدعاء الإسعاف، وتم عمل تنفس صناعى لها، لكنها فارقت الحياة .

بينما توفى طارق وهدان خلال أكتوبر الماضى، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال تواجده في المركز الأولمبى مع لاعبى المنتخب خلال المعسكر والتجمع، وتم إخطار أسرته، فقامت والدته بنقله إلى أحد المستشفيات وتوفى هناك.



صالة الاء حامد



صالة الاثقال



صالة الجودو