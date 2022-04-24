شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب مواجهة مازيمبى فى الكونغو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز ملعب مدينة لوبومباشي فى الكونغو، استعداداً لخوض مباراة مازيمبي فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفاً على مازيمبي في الثالثة عصر اليوم باستاد نادي مازيمبي بمدينة لوبومباشي فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين لإعلان تشكيل المباراة وخطة اللعب التي سيخوض به اللقاء فى ظل أهمية كبيرة لتلك المواجهة المهمة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية لحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

وحرص ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي ورئيس البعثة على تحية اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة وطالبهم بضرورة الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة القارية.