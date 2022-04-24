شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية الليلة فى نصف نهائي دورة الخليج 365 برعاية أبو حتة موتورز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات نصف نهائي الدورة الرمضانية السنوية لليوم السابع برعاية أبو حتة موتورز، على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.

وتقام الليلة مواجهات نارية فى نصف نهائي الدورة، حيث يلتقي فريقي أبوحتة مع النجوم، ويلعب باريس مع الأبطال، ويدير المباريات حكام درجة أولى باتحاد الكرة.

ويلتقي فريقا أبوحتة والنجوم .. وباريس مع الأبطال.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.