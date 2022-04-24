شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعود من إسبانيا اليوم بعد انتهاء المرحلة الأولى من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مروان محسن، مهاجم فريق فيوتشر، اليوم الأحد، إلى القاهرة قادماً من إسبانيا، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل الأولى من إصابته فى شظية القدم، وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن موعد عودة مروان للملاعب بات قريباً، مشيراً إلى أن اللاعب سيخضع بعد عودته إلى مرحلة جديدة تتمثل في الجري ضمن برنامج محدد تحت إشراف اخصائيين التأهيل فى إسبانيا.

وخضع مروان محسن خلال الفترة الماضية لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في شظية القدم خلال مشاركته مع الفريق في مباراة إنبي بالدوري العام، قبل أن يسافر إلى إسبانيا لخوض مرحلة تأهيل.

ويختتم فريق فيوتشر بقيادة على ماهر مدرب الفريق تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الجونة، والمقرر إقامتها غداً الاثنين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فيوتشر قد خاض لقاءً ودياً أمام نظيره بلبيس استعداداً للجونة، حيث فاز فيوتشر بسبعة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف فيوتشر( أحمد رفعت " 3 أهداف " وهدف كلا من : طارق طه، أحمد عاطف، ، أشرف مجدى ، أليو نداى.

ويلتقى فيوتشر مع الجونة مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما تم تأجيل مباراة فيوتشر مع بيراميدز لظروف مشاركة الأخير في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 22 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.