شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. الميني فوتبول انتشرت فى عام 1980 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر "الميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة لعبة وصفها كاسمها كرة قدم مصغرة، ولكنها منفصلة ومختلفة تماما عن كرة القدم التقليدية، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها، ويبلغ قطر الكرة في رياضة الميني فوتبول مقاس 4.5 في حين أن كرة الصالات مقاس 4 وكرة القدم مقاس 5، وويبلغ الملعب 30 في 50 مترا والمرمي بعرض 4 أمتار في ارتفاع مترين.

عدد لاعبي الفريق في رياضة الميني فوتبول 6 لاعبين بواقع 5 لاعبين وحارس مرمى للفريق الواحد، و6 تغييرات مفتوحة طوال شوطي المباراة، ويتم قيد 25 لاعبا في قائمة الفريق كحد أقصي و12 لاعبا كحد أدنى، وتقام المباراة على شوطين مدة كل شوط 25 دقيقة وراحة ما بين الشوطين لمدة 10 دقائق .

ولدت رياضة الميني فوتبول في كندا، وانتشرت في 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية، وشهد عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة هو (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا ويضم الاتحاد الدولي للعبة 124 دولة بينما يضم الاتحاد الافريقي 26 دولة.

– قوانين "الميني فوتبول"

لابد أن تكون قياسات الملعب: طوله من 25 إلى 40 مترًا، وعرضه من 15 إلى 25، ومرمى الحارس لكل فريق عبارة عن مرمى كرة اليد الرسمي.

يكون عدد اللاعبين: 5 (4 لاعبين + حارس)، أو 7 لاعبين (6 لاعبين + حارس).

مدة المباراة: شوطين كل شوط لمدة 15 دقيقة + 5 دقائق راحة من أجل تبديل الملاعب، ويحق لكل فريق الحصول على دقيقة واحدة فقط كوقت مستقطع في كل شوط من المباراة.

حجم الكرة: الحجم الطبيعي 5 أو 4.

ولا تأخذ الميني فوتبول بنظام التسلل مطلقًا.

بداية المباراة: تبدأ من منتصف الملعب ولا يمكن أن يتم إحراز هدف من ضربة البداية.

حارس المرمى الوحيد الذي يحق له إمساك الكرة بيده في منطقة الجزاء لمدة لا تزيد عن 5 ثواني، ولا يمكن ان يسجل هدف من ضربة المرمى.

رمية التماس تُنفذ بالقدم من مكان خروج الكرة، ولا يتم احتساب هدف منها إلا إذا لمست قدم لاعب آخر.

الركلة الركنية والضربة الحرة يتم تنفيذها بالقدم، ويجب أن تكون الكرة ثابتة في مكانها وأن يكون اللاعب الخِصم على بُعد 3 أمتار على الأقل.

إذا وقعت مخالفة يتم العقوبة عليها في كل مرة بضربة حرة مباشرة، إلا إذا كانت داخل منطقة الجزاء فتكون ركلة جزاء تُنفذ من على بعد 6 أمتار، والحارس يكون على خط المرمى وخلف اللاعب الذي سيسدد الكرة باقي اللاعبين يبعدون عنه بـ3 أمتار.

من حق الحكم أن يعطي إنذارًا لكل لاعب يقوم بارتكاب خطأ أثناء المباراة أو عمل غير لائق، واللاعب الذي يحصل على إنذارين يتم استبعاده تلقائيًا من المباراة التالية.

ويمكن للحكم أن يشهر البطاقة الحمراء للاعب الذي ارتكب خطأ أثناء المباراة، ويجب عليه أن يترك الملعب ودكة البدلاء تمامًُا، ويتم إبدال اللاعب المطرود بلاعب آخر ولكن بعد 5 دقائق من طرده، واللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء يتم استبعاده من المباراة التالية تلقائيًا.

إذا حصل اللاعب على بطاقة حمراء نتيجة قيامه بفعل غير لائق، يتم استبعاده من المباراة التالية تلقائيًا ويحول للتحقيق بلجنة التأديب وهم من يقرروا مدة غيابه.

حارس المرمى يمكن له أن يبدأ اللعب بقدمه أو بيده أو الاتنين معًا، ولا يجوز أن تتجاوز الكرة نصف الملعب إذا لعبت من قِبل الحارس.

لا توجد أي تأييد في التبديلات الخاصة باللاعبين؛ حيث يمكن أن يتم تبديل اللاعب أكثر من مرة.

يمكن أن يتم تبديل حارس المرمى بلاعب من فريقه، ولكن بشرط إبلاغ الحكم بذلك وإعطائهم الموافقة على التبديل ولابد أن يكون في وقت إيقاف للمباراة، وإذا حدث خلاف ذلك يعطل الحكم اللاعب والحارس إنذار وتُحتسب عليهم ضربة حرة مباشرة.