فيريرا يجهز محمد عبد الشافى للعودة فى الجبهة اليسرى أمام المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يُجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق للعودة للمشاركة فى مواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخميس المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل عبد الشافى للشفاء من الإصابة التى كان يعاني منها فى الركبة، وشارك فى تدريب أمس، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي.

وكان اللاعب غاب عن مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة فى الدوري بسبب الإصابة، وخضع لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية، قبل المشاركة فى تدريب الأمس بصورة طبيية.

وحدد فيريرا برنامجا خاصا لتجهيز محمد عبد الشافى من أجل تدعيم الجبهة اليسرى فى مواجهة المصرى، خاصة أن عبد الشافى من الركائز الأساسية التى يعتمد عليها فيريرا.

وتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى.

كما تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.