شكرا لقرائتكم خبر عن 115 سنة أهلى.. أرقام تاريخية لنجوم القلعة الحمراء "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عشاق النادى الأهلى فى كل ربوع الوطن العربى، اليوم الأحد، بذكرى تأسيس النادى رقم 115، وكانت البداية مجرد فكرة جاء بها عمر لطفى بك رئيس “نادى طلبة المدارس العليا”، وهو عبارة عن نادٍ وطنى تم تأسيسه عام 1905 بهدف توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني.

ومن ثم اقترح الحقوقى العلامة عمر لطفى فكرة إنشاء نادٍ رياضى موازٍ على مجموعة من كبار الشخصيات فى مصر على رأسهم صديق عمره الزعيم مصطفى كامل، وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادى الأهلى والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء.



أرقام تاريخية

1_صالح سليم أكثر لاعب سجل أهداف للأهلى في مباراة واحدة 7 أهداف

2_ أول عقد لاعب محترف لصالح سليم في الاهلى بمبلغ 300 جنيه عند التوقيع وراتب شهرى 100 جنيه.

3_ محمود الخطيب أحرز أول هدف للأهلى فى بطولات أفريقيا

4_ عماد متعب سجّل أول هدف للأهلى فى كأس العالم للأندية

5_ أول محترف فى تاريخ الأهلى هو توفيق عبدالله عام 1920 فى نادى ديربى كاونتى الإنجليزي.

6_ أحمد مكاوى هو صاحب أول هدف للأهلى فى الدورى .

7_ مانويل جوزيه أكثر المدربين حصولًا على البطولات مع الأهلى برصيد 20 بطولة.

8_ الإنجليزى «بوف» أول مدير فنى أجنبى للأهلى موسم 47-48.

9_ "ثابت البطل" أكثر الحراس حفاظًا على نظافة شباكه برصيد 17 مباراة متتالية فى 1442 دقيقة.

10_ أول هدّاف للدورى من الأهلي هو السيد الضظوى موسم 1958-1959.

11_ أول لاعب أجنبى من الأهلى يفوز بهدّاف الدورى هو الأنجولى «فلافيو» موسم 2006-2007.

12_ عماد متعب هو أصغر هدّاف للدورى المصرى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفًا.