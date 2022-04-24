شكرا لقرائتكم خبر عن قدوة جيلى.. رسالة جيانا فاروق لرئيس اتحاد الكاراتيه السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إعلان جيانا فاروق بطلة العالم فى الكاراتيه اعتزالها بعد مسيرة دامت 21 عاما من الإنجازات و البطولات، وذلك خلال الحفل الذى تم إقامته من جانب الشركة الراعية، واللجنة الأولمبية لتكريم عدد من الرياضيين الأولمبيين.

ووجهت جيانا عدة رسائل خلال الكلمة التي ألقتها، إلى أفراد أثروا في مسيرتها، وعلى رأسهم محمد عبد الرجال جودة مدرب اللاعبة ، و أيمن فرغلى رئيس اتحاد الكاراتيه السابق.

أحضرت جيانا صورة مدربها وقالت " الحضار الغائب"، ووجهى كلمة الى رئيس الاتحادالسابق أيمن فرغلى قائلة : " الاب الروحى و قدوة جيلى و الراجل اللى اتعلمت منه حاجات كتير .

يذكر أن أيمن فرغلى كان رئيسا لاتحاد الكاراتيه وقت السعي لإدراج اللعبة في الاولمبياد ، حيث حضر اجتماعات ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016 ، التي تم خلالها الاتفاق على إدراج 5 لعبات جديدة في أولمبياد طوكيو و من بينها الكاراتيه .

جيانا فاروق هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تحقق ميدالية أولمبية في رياضة الكاراتيه، حيث أنها أول نسخة اولمبية تشارك فيها لعبة الكاراتيه، كما أنه من المقرر غياب اللعبة عن أولمبياد باريس 2024، ولوس انجلوس 2028 .

وتٌعد جيانا فاروق، هي أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تتأهل إلى أولمبياد طوكيو في رياضة الكاراتيه، فى أول نسخة تشارك فيها اللعبة